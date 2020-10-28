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'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını hiçe sayan 12 kişiye ceza verildi. Yetkililer 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira para cezası verdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:34 ABONE OL
Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

519 NOKTADA DENETİM

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, cami, pazar yeri, spor salonu, kafe ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 519 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

TOPLAMDA 37 BİN LİRA PARA CEZASI

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi. Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirledikleri 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası
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