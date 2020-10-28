Akrilik kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Akrilik kumaş nasıldır? s1

Türkiye kumaş yönünden adeta cennet bir ülkedir. Yurt içinden ve yurt dışına kadar kumaş üretip ihraç etmektedir. Bu kumaş türlerinden de en çok talep göreni akrilik kumaştır. Giyimde kullanılan bu kumaş türü elyaf içeren bir kumaş olmasından dolayı çok tercih edilmektedir. Akrilik kumaş kolay kullanımı ve çok avantajlı olması dünya markaları tarafından özellikle seçilmektedir. Akrilik kumaş türü bohem tarzı olduğundan günümüz trendlerine de ayak uydurmaktadır. Akrilik kumaş nedir? Detaylı değineceğiz. Akrilik kumaş fiyatları ve daha fazlası...

AKRİLİK KUMAŞ NEDİR?

Doğal, yumuşak ve elyaf tarzında ve tekstil alanında en çok tercih edilen kumaş türlerinden birine akrilik kumaş deniliyor. Akrilik kumaş diğer kumaş türlerine göre güzel görüntüsü ve avantajlı kullanım alanları vardır. Günümüzde de akrilik kumaşlarla son moda trendlere uygun ürünler üretilmektedir. En çok giyim alanında kullanılmalı akrilik kumaşın değerini arttırmaktadır. Dünya markalarının çoğu bu kumaş türünü kullanmaktadır.

AKRİLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Akrilik kumaşın özelliklerini merak edenler genellikle "Akrilik kumaş nasıldır" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte özellikleri

Leke tutmaz.

Konforlu ve rahattır.

Birçok farklı alanlarda kullanılabilir.

Kullanımı kolaydır.

Parlak renkli olması hoş görüntü sağlar.

Dokusu yumuşaktır.

Diğer renklere karşı uyum sağlar.

Kırışmaz ve ütü gerektirmez.

Güneşe dayanıklıdır.

Solma ve yıpranma yapmaz.

Kolay yıkanabilir.

Şeklini bozmaz.

AKRİLİK KUMAŞ FİYATLARI

Akrilik kumaşı fiyatı birçok satış yerinde farklı fiyatlara satılabilmektedir. Ortalama fiyatlar metre başına 100 TL -300 TL arasında yer almaktadır. Akrilik kumaş kullanım alanına göre farklı fiyatlar ortaya çıkabilir.

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