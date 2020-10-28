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Kandil’in nefes borusunu kesti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Aselsan Kandil’in nefes borusunu kesti
TSK'nın operasyonlarıyla ağır darbe alan PKK'nın telsiz iletişimi de kesildi. Örgütün Kandil'deki sözde karargahından Türkiye'deki üyelerine ulaştığı 'Roj' ve 'Rojhat' kodlu ana telsiz sessizliğe gömüldü. Jandarma-polis ve MİT kaynakları dinleme birimi geçen yıl PKK'nın bin 122 konuşmasını tespit etmişti. Bu yıl teröristler yakalanma korkusuyla sadece 217 konuşma yapabildi. SABAH'a konuşan dinleme/kestirme uzmanı "ASELSAN'ın saniyede 500 kanal tarayabilen yeni dinleme/ kestirme cihazları sayesinde telsiz konuşması yapamıyorlar. Nefes boruları kesildi" dedi.
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Aselsan Kandil’in nefes borusunu kesti
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