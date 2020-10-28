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'de bir mahalle karantinaya alındı

'in merkez Karesi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulaması başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 00:01 ABONE OL
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ovacık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ovacık Mahallesi'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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