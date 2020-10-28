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'de operasyonlarında 11 gözaltı

'de kent merkezi ile Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:25 ABONE OL
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3, Edremit'te 2, Ayvalık ve Bandırma'da da birer operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 11,79 gram esrar, 95 sentetik hap, 7,97 gram metamfetamin ve 1,04 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı
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