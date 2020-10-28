Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen Menica Encü ile telefonla görüntülü konuştu

Son dakika: Başkan Erdoğan, Şırnak'ta 120 yaşında örnek olacak bir mücadele gösteren Menica Encü ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Erdoğan, Encü'nün Mevlit Kandili'ni de kutlayarak geçmiş olsu dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.