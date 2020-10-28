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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen ile telefonla görüntülü konuştu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı , 'ta yeni tip koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki ile görüntülü bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüntülü konuşmada Menica Encü’ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandilini tebrik etti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:56 Son Güncelleme: 28.10.2020 20:28 ABONE OL
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen Menica Encü ile telefonla görüntülü konuştu

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'ta 120 yaşında örnek olacak bir mücadele gösteren ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Erdoğan, Encü'nün Mevlit Kandili'ni de kutlayarak geçmiş olsu dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Menica Encü'ye geçmiş olsun dileklerini iletti, onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen Menica Encü ile telefonla görüntülü konuştu

BAŞKAN ERDOĞAN: MENİCA TEZYE GEÇMİŞ OLSUN, MEVLİT GECEN MÜBAREK OLSUN

'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin." dedi.

Başkan Erdoğan, koronavirüsü yenen 120 yaşındaki Menica Encü ile görüştü | Video

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen Menica Encü ile telefonla görüntülü konuştu

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç, kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek, dua etti.

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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, 120 yaşında koronayı yenen Menica Encü ile telefonla görüntülü konuştu
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