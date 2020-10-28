Başkan Erdoğan, Twitter'dan Mevlid Kandili'ni kutlayan bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Başkan Erdoğan paylaşımında Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.

"TÜM İSLAM ALEMİNİN VE MİLLETİMİZİN LEYLE-İ MEVLİDİ MÜBAREK OLSUN"

Görüntünün sonunda Başkan Erdoğan'ın "Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajına yer verildi.