Batıla protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı yeniden dizayn etmeye yönelik skandal sözleri ve Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri ifade özgürlüğü kisvesi altında kamu binalarına yansıtmasına tepkiler hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde çığ gibi büyüyor. Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri 'Küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankartlarla 81 ilde protesto gösterileri düzenledi. Ankara'daki protestoya katılan Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın "Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır.Milletimize, Fransa ülkesinin ürettiği ürünleri ülkemizde tüketmeme konusunda ortaklaşa bir bilinç oluşturmayı ve herkesi bu konuda iletişim araçlarından boykotu yaymayı ve uygulamayı buradan tavsiye ediyor ve bekliyoruz" dedi. Memur- Sen üyeleri "Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma", "İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" ve "Küstahlığı protesto ediyoruz" "Hz. Muhammed'i çok seviyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.FRANSIZ Charlie Hebdo dergisi hakaret içeren bir karikatürle Başkan Erdoğan'a alçakça saldırdı. Bu çirkinliğe tepkiler çığ gibi büyüdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Faşizm ve faşistler kaybedecek" dedi.TBMM Başkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını Genel Kurul'da 4 partinin oylarıyla kabul edilen tezkere ile telin ve teşhir etti. Genel Kurul'da okunan tezkerede, "Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle her inançtan insanı derinden etkileyecek çatışmayı tetikliyor" denildi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik değerlendirmelerde bulundu. Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürü savunması ve İslam karşıtı ifadelerini eleştiren Erdoğan, bunun tıpkı 2. Dünya Savaşı öncesi antisemitizmi körüklediği gibi İslamofobiyi körükleyeceğini söyledi. Erdoğan, ülkelerin bunu önlemek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Erdoğan'ın, "Hafter ile hareket eden Fransa'nın oyununu bozduk. Macron'un tepkisi bundan" dediği öğrenildi.