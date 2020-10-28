Bilinçsiz kullanım tehlike oluşturuyor

Sıfır atık projesinin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu. Sıfır atık projesi kapsamında kısa sürede büyük mesafe aldıklarını söyleyen Erdoğan maske atıklarına dikkat çekti. Maskelerin çevreye atılmaması uyarısında bulunan Erdoğan şu mesajları verdi:'Pandemiyle mücadele edeceğiz' derken bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte. Bu davranış, bugüne kadar yapılan güzel işleri de açıkçası ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor.Halihazırda, yeryüzü sularındaki kirliliğin yüzde 80'e yakınını zaten plastikler oluşturuyordu. Bu kirliliğe şimdi maskeler ve plastik eldivenler gibi tek kullanımlık hijyen ürünleri de eklenmiş oldu. Oysa bundan 7-8 ay öncesine kadar, bilim insanlarının 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik şişe yüzeceği uyarısını konuşuyorduk. Şimdiyse tedbirler alınmazsa kullanılan maskelerin yüzde 75'inin çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacağı noktasında önemli uyarılar var.