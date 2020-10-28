Bitlis’te bu yıl 230 bin ton patatesten 350 milyon gelir bekleniyor

Türkiye'nin patates ihtiyacının ciddi bir kısmını karşılayan Ahlat'ta patatesten yüksek gelir bekleniyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce havaların soğuması ile birlikte söküme başlayan çiftçiler, bu yıl ki verimden oldukça memnun olduklarını, ancak patatesi halen istedikleri fiyattan satamadıklarını belirttiler.

Bitlis'in Tarım Havzası olarak nitelendirilen ve bu yıl yaklaşık 55 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleştirildi. Sertifikalı tohum ve yemeklik patatesten 230 bin ton verim alınması bekleniyor. Birçok üründe markalaşan Ahlat ovası, patates üretiminden de adında söz ettiriyor. Bölgenin patates ihtiyacını karşılayan Ahlat ovası, iç pazarın yanı sıra ülke dışına da ihraç ediliyor. Tarlalardaki hasada katılan Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, bu yıl patates üretiminin verimli geçtiğini ifade ettiler. Bu yıl patatesin kent ekonomisine 350 milyon TL katkı sunmasını beklediklerini belirten Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, patates tarlalarının yıllık 7 ila 10 bin tarım işçisini istihdam ettiğini ifade etti.

Çelik gazetecilere yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Patates Bitlis'in önemli değerlerindendir. Bitlis'in patates üretimi Türkiye'de iyi bir yerdedir hem yemeklik hem de sertifikalı tohumluk üretim olarak. 2020 yılında yaklaşık 50-55 bin dekarlık alanda ekim yaptık. Bu yılki rekoltemizi 230 bin tondan fazla olmasını bekliyoruz. 10 bin dekarlık alanda da sertifikalı tohumluk üretimimiz var. Patates Bitlis'in stratejik bir ürünüdür. Bu yıl gayri safi hasıla anlamında ilimize katma değeri tohumluk ve yemeklik üretimiyle birlikte 350 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Genç işsizlerimizin istihdamı anlamında da patates önemli bir üretim alanımızdır. Nisan ayından itibaren komşu il ve ilçelerimizden yoğun bir mevsimlik göçü yaşanmaktadır. Yıl içerisinde sadece patates alanında 7 ila 10 bin arasında işçiyi, 5-6 ay boyunca istihdam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Ahlat Tarım Havzası'nda bir karış boş arazi bırakmadıklarını dile getiren Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladıklarının altını çizdi.