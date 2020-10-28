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Bu kadarına pes! 'de koronavirüs skandalı: Test sonucumu bekliyorum

CHP yandaşı ’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı , Kovid-19 tespiti için yapılan PCR testinin sonucunu beklemeden yayına çıktı. Programda ‘Yarın sonucum çıkacak’ diyen Gürses ve kanala tepki yağdı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:23 Son Güncelleme: 28.10.2020 18:54 ABONE OL
Bu kadarına pes! Halk TV'de koronavirüs skandalı: Test sonucumu bekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Halk TV'de dün akşam ekranlara gelen 'Şimdiki Zaman Siyaset' programına İsmail Saymaz, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Aytunç Erkin ve Elfin Tataroğlu konuk oldu.

Halk TV'de koronavirüs skandalı! Özlem Gürses test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! | Video


"TEST SONUCUNU GÖRMEDEN Mİ BURAYA GELDİN?"

Programın başında konuşan program moderatörü Özlem Gürses skandal bir açıklama yaptı. Gürses'in "Ben dört gündür yatıyorum. Son derece sıkıntılı bir dört gün geçirdim. Yarın test sonucum çıkacak, zannediyorum bir şey olmayacak inşallah" ifadelerini kullanması şoke etti.

5 saat süren programa PCR testi sonucunu beklemeden gelen Gürses'in hareketi sosyal medyada büyük eleştiri yağmuruna tutulurken programda da konuklardan tepki aldı.

İsmail Saymaz konuşma sonrası "Nasıl yani, test sonucu görmeden mi buraya geldin" demesi üzerine Gürses "Biraz öyle oldu galiba" karşılığını verirken Yarkadaş da, "Benim bir işim vardı galiba" diyerek espri yapmakla yetinmesi dikkat çekti.

Gürses ise "Yok hayır, daha iyiyim. En azından 'corona'ya dair bir semptom yok. Yarın daha iyi anlayacağız bu meseleyi" diyerek konuyu kapatmak için uğraştı.

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Bu kadarına pes! Halk TV'de koronavirüs skandalı: Test sonucumu bekliyorum
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