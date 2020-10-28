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Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!

mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi önderliğinde kuruluşunun 97. Yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve halkımızın çabalarıyla ilan edilen ve bayram olarak kutladığımız, ülkemiz için bu önemli ve anlamlı günde vatandaşlarımız coşku ve sevinçlerini sevdikleriyle paylaşmak amacıyla mesajları 2020 ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu bağlamda En güzel resimli mesajları, sözleri ve şiirleri bu başlık altında bulabilecek ve Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceksiniz. İşte en güzel, resimli ve şiirli

Giriş Tarihi: 29.10.2020 01:32 Son Güncelleme: 29.10.2020 01:48 ABONE OL
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!

Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97. yıldönümü bugün tüm yurtta coşku ve heyecanla kutlanacak. Gazi ve kahraman halkımızın çabalarıyla ilk adımlarının atılarak bu özel ve anlamlı gün 29 Ekim 1923 yılından itibaren bayram olarak da kutlanıyor. mesajları 2020 yılı için sizler için seçtiğimiz en güzel resimli, şiirli bu başlık altında yer alıyor. Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarında paylaşabileceğiniz en güzel, resimli ve şiirli 29 Ekim mesajları burada…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2020: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

97 yıl önce bugün Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ", yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleriyle ilk adımı atılarak kurulan ve her yıl 29 Ekim günü bayram olarak kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajlar, sözler ve şiirleri burada başlığı altında bulabileceksiniz. En güzel şöyle;

Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2020

  • Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
  • Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…
  • Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.
  • Cumhuriyetimizin 92. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
  • Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • 97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
  • Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
  • İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
  • Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
  • Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
  • güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
  • Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
  • Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

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Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020: En güzel kısa - uzun, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri BURADA!
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