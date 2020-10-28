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nedir, özellikleri nelerdir? Dabıl kumaş nasıldır?

Çift plaka interlok kumaş olarak bilinen, iki tarafı da genellikle değişik renklerde olabilen kumaş türüne deniliyor. Dabıl kumaş ipekten, yünden, pamuktan üretilebilmektedir. Double Fabric kumaş ismini aldığı addır. Double kelimesinin Türkçe okunuşu nedeniyle dabıl kumaş olarak ismi kalmıştır. Dabıl kumaşlar ayrıca dayanıklı oluşlarıyla da bilinmektedir. Dabıl kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Ayrıntılı bilgiler hazırladık. Dabıl kumaş nasıldır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:46 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:46 ABONE OL
Dabıl kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Dabıl kumaş nasıldır?

Dabıl kumaş çift taraflı interlok kumaş çeşitlerine denir. İki tarafı da değişik renklerle üretilebilen yani iki tarafı da kullanılabilen kumaş türü olduğu için "double fabric" ismini almıştır. Double çift anlamına geldiği için ülkemizde Türkçe okunuşu ile dabıl kumaş denilmiştir. Taşıma ve hareket bantlarında kullanılması dabıl kumaşın dayanıklı kumaş olduğunu da göstermektedir. Kumaş bu yüzden çok yönlü bir kumaştır. Giyim ve döşeme sektöründe oldukça çok tercih edilir. Isı tutma özelliği olduğu için patlolarda kullanılır. Dabıl krep kumaş ayrıca tesettür giyimde tercih edilmektedir.

DABIL KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Dabıl kumaş özelliklerini merak edenler "Dabıl kumaş nasıldır" Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte dabıl kumaş özellikleri:

  • Üretimde kullanılan tekniğe ve ham maddeye göre özellikler belirlenir.
  • İyi ısı tutan modelleri vardır.
  • Bazı modelleri su geçirmemektedir.
  • Esnekliği likraya göre değişir.
  • Desenli üretilebilir.
  • Kullanış açısından çok yönlü olması önemli özelliğidir.
  • Dört mevsim kullanılabilir.
  • Sektöre göre farklı dabıl kumaş üretilebilir.

DABIL KUMAŞ FİYATLARI

Dabıl kumaş fiyatları kumaş cinsine göre değişiklik göstermektedir. Türkiye ortalamasında dabıl kumaş fiyatları 20 TL'den başlamaktadır. Üretimde kullanılan tekniğe ve ham maddeye göre fiyatlar artabilmektedir.

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