Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Dalaman’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı!

haberi: ’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı!

’nın ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir inşaatın yanındaki arsada, bez çanta içinde bulunan erkek bebek cesedine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. İşte haberinin detayları..

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Dalaman’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı!

Muğla'nın ilçelerinden Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde 5 Ekim 2020'de yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İnşaatta çalışan bir işçi, boş alana malzeme atığı atmak üzere gittiğinde çanta içerisindeki bebek cesedini fark etmişti. İşçinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin incelemesinde cesedin yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlenmişti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölü bulunan bebek, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Dalaman’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA