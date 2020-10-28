Son dakika haberi: Dalaman’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı!

Muğla'nın ilçelerinden Dalaman'a bağlı Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın hemen yanında bulunan boş arsada bez çantanın içerisinde 5 Ekim 2020'de yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İnşaatta çalışan bir işçi, boş alana malzeme atığı atmak üzere gittiğinde çanta içerisindeki bebek cesedini fark etmişti. İşçinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin incelemesinde cesedin yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlenmişti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölü bulunan bebek, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.