Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelerin direniş nöbetine katılım sürüyor. Oğlunu PKK terörünün elinden kurtaran Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 422'inci gününde, 10 yıl önce Edirne'de turizm otelcilik bölümünü okurken dağa kaçırılan Sinem Ekinci'nin annesi Hediye Ekinci ile 6 yıl önce Tunceli'de İngilizce Dil Bölümü lise 2 öğrencisi iken kandırılıp zorla dağa kaçırılan Alev Turan'ın annesi Güllü Turan'da eyleme dâhil oldu. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden ağabey Uğur Fidan da kardeşi Ferdi için oturma eylemine katıldı.

20 yaşındayken dağa kaçırılan Sinem Ekinci'nin annesi Hediye Ekinci, kızı gittiğinden buyana 10 yıldır gülmeyi unuttuğunu belirterek şöyle dedi: "Kızımı okul okuması için gönderdim, bizim gibi köyde sürünmesin diye, hayatı kurtulsun istedim. Orada beynini yıkadılar, gitti. Edirne'ye gittik aradık bulamadık. Erkek arkadaşının olduğunu söylüyordu, evlenip İspanya'ya gideceğini belirtmişti, duyduğuma göre Kuzey Irak'a gitmiş dediler. Huzurumuz şimdi yok, ne gecemiz gece ne de gündüzümüz gündüz. Ben 10 yıldır gülmeyi unutmuşum, geri gelsin yeter biz kaç yıldır yandık tutuştuk. Geri gelsin bağrıma basarım onun için ölürüm, geri gel kimse sana bir şey yapamaz kızım."

EVLADINA KAVUŞAN ANNELERİ GÖRDÜM, EYLEME KATILDIM

17 yaşındayken kandırılıp zorla dağa kaçırılan Alev Turan'ın annesi Güllü Turan ise, "Alev okuldaydı kandırıldı götürüldü, çok aradık ama bulamadık. Dağa gittiğini söylediler, hiç haber alamadım. Alev dön eve, sana hasretim. Yabancı dil bölümünü okuyordu, ben de isterdim okuyup kendi mesleğinin sahibi olmasını hem kendini hem de bizi kurtarır diye, hayallerini yerine getiremedim. Biz karakola başvurduk gittiği zaman, araştırdık soruşturduk onlar götürmüş. Alev, anneleri gördüm ben de geldim senin için ne olur neredeysen, beni duyuyor ve görüyorsan dön eve bebeğim, sen gelene kadar burada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

PKK 13 YAŞINDAKİ ÇOBANI KAÇIRDI

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden kardeşi Ferdi için oturma eylemine katılan ağabey Uğur Fidan da kardeşinin 10 yıl önce 13 yaşında iken çobanlık yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek, Kardeşim 10 yıl önce çobanlık yaparken örgüt tarafından kaçırıldı. Sonra haber yollamışlar, 'Biz kaçırdık aramasınlar.' diye. 10 yıldır da haber alamadık. Annem onun özlemiyle yanıp tutuşuyor. Geri dönmesini istiyoruz" dedi. Fidan, kardeşini alana kadar burudan ayrılmayacağını söyledi.

19 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Bir yıldan fazladır devam eden eylem sayesinde, anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma ile anne Safiye Coşkun oğlu İbrahim Coşkun olmak üzere 19 aile evladına kavuştu.