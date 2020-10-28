İpek kumaş nedir, özellikleri nelerdir? İpek kumaş nasıldır?

Yaygın bir kumaş türü olan ipek, ipek böceği tarafından üretilen yumuşak ve parlak bir lif olarak bilinmektedir. İnsanlar tarafından bu liften kumaş üretilip piyasaya sürülmektedir. İpek çok sağlamdır. Bu özelliği sayesinde çok kaliteli kumaşlardan giysiler üretilmektedir. Ayrıca giysilerin yanı sıra ipeğe çok farklı lifler karıştırılarak döşeme ve perde yapımında da kullanımı yaygın olarak yapılan bir kumaştır. İpek kumaş fiyatları nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

İPEK KUMAŞ NEDİR?

İpek kumaşı, ipek böceklerinin kozalarını oluşturarak elde ettikleri liflerin işlenerek iplik haline getirilmesi olarak bilinmektedir. Bu kuma türü yumuşak, kaygan ve kışın sıcak yazın soğuk tutma özellikleri sayesinden en çok tercih edilen kumaşlar arasında olmaktadır. Ayrıca diğer kumaşlara oranla daha dayanıklı ve doğadır.

İPEK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

İpek doğal lif içeriğinden dolayı sağlıklı bir kumaş olarak bilinmektedir.

İpek kumaşı parlak ve kaygan bir yapısı bulunmaktadır. Ayrıca esnek, yumuşak ve dayanıklı bir kumaş çeşididir.

Bu kumaş türünün bir diğer özelliği ise az kırışır ve doğru tekniklerle bakımı yapıldığında uzun süre kullanıma sahip olmaktadır.

Hafif yapısı olan ipek bu özelliği sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak tutabilmektedir.

Nemi hızlı emerek çabuk kuruma sağlar.

İPEK KUMAŞ NASILDIR?

İpek kumaşı doğal lif içerdiğinden dolayı daha sağlıklı bir kumaş çeşididir. Ayrıca parlak ve kaygan bir dokuya sahiptir. Hafif yapısı ile de sizleri kışın sıcak, yazında serin tutar.

İPEK KUMAŞ FİYATLARI

Sağlıklı, doğal ve hafif yapısından dolayı en çok tercih edilen kumaş türlerinden ipek kumaşının fiyatı hakkında insanlar çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. İpek kumaşları giyim dışından çeşitli ev tekstil ürünlerinde de kullanımı yapılan bir kumaş türüdür. İpek kumaşları içeriğinde bulunan ipek oranına göre farklılık gösteren bir kumaş çeşididir. Ortalama olarak 100 – 500 TL arasında değişmektedir.

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