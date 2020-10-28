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İYİ Parti Genel Başkanı 'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''

İYİ Parti Genel Başkanı , grup toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Akşener, İYİ Parti İl Başkanı 'yu 'cülükle suçlayan 'a ''kötülüğe ümit olmayacağız'' sözleri ile göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:03 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:32 ABONE OL
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partideki FETÖ tartışmaları ile ilgili grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi.

"KÖTÜLÜĞE 'ÜMİT' OLMAYACAĞIZ"

Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a ''kötülüğe ümit olmayacağız'' sözleri ile göndermede bulundu.

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ÖZDAĞ İLE İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Akşener'in gündeminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam düşmanı tavrı da vardı. Akşener, Macron'a ''barbar zihniyeti kınıyorum'' diyerek tepki gösterdi. Toplantının ardından gazeteciler Ümit Özdağ ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ’a olay gönderme: ''Kötülüğe 'ümit' olmayacağız''
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