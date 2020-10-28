İYİ Parti'de 2 kritik son dakika haberi! Yarın önemli gün

Kurucularından olduğu İYİ Parti'de bir canlı yayın aracılığı ve son dakika iddiası ile yaktığı isyan ateşi ile tartışmaları başlatan Ümit Özdağ ve peşinden parti içinden gelen sayısız itiraf, iddia ve haber... İYİ Parti'deki karışıklık parti içinde henüz çözülmezken yargıda ve partide önemli gelişmelerin yaşanması an meselesi. Son 24 saatte İYİ Parti'deki FETÖ kriziyle ilgili 2 kritik son dakika gelişmesi yaşandı. Kavuncu hakkında soruşturma açılırken Özdağ'ın da partideki geleceğinin belli olacağı toplantının tarihi kesinleşti...

İşte İYİ Parti'deki sıcak gelişmeler;