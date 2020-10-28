İYİ Partili Kavuncu’ya FETÖ soruşturması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü. Kavuncu da 21 Ekim'de partililerle birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Ümit Özdağ'ın açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturmanın 22 Ekim'de başlatıldığını ve başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını belirtti. Buğra Kavuncu da Twitter üzerinden "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşımda bulundu.