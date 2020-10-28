Jandarma sahtecilere geçit vermedi!

L.I.'nın adresinde yapılan aramalarda; çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf pvc kaplama ile sahte evrak üretimi için oluşturulmuş bilgisayar düzeneği, M.A.'nın adresinde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde, 500.000 Tl. tutarında 10.000 adet 50 TL.lik banknotlar ile sahte para üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.



L.I. ve M.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TAKİBE ALINDI VE...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; L.I. isimli şahsın başta yurtdışına çıkmak isteyen şahıslar ile diğer şüphelilere sahte pasaport, kimlik ve belge düzenlediği bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalarla L.I.nın Bahçelievler'deki adresini belirleyen ekipler söz konusu adresi takibe aldı.

L.I.'nın sahte belgeleri Bahçelievler'de ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenlediği esnada, şahsın sahte sürücü belgesi yapmaya çalıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda ülke genelinde hizmet veren çeşitli kurumlara (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri vs.) ait sahte mühürler, (1000) adet sahte sürücü belgesi, (500) adet kimlik belgesi (2) adet kullanıma hazır sahte pasaport, (2000) adet Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf pvc kaplama ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.



SAHTE PARA DÜZENEĞİ

Jandarma ekipleri L.I.nın evinde ele geçirilen sahte para basım şablonları üzerine soruşturmayı genişletti ve Gaziosmanpaşa'da sahte para basımı yapan M.A.ya ulaştı. Jandarma ekiplerince M.A.'nın adresinde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde poşetlenmiş, 500.000 Tl. tutarında 10.000 adet 50 TL.lik banknotlar ile sahte para üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

L.I. ve M.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hainlerin hikayesi ortaya çıktı! Uçtular ama kaçamadılar