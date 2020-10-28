Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Charlie Hebdo' tepkisi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İslam karşıtı dergi Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan ile ilgili ahlaksız ve alçakça yayınlarına tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB'nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" açıklamasını yaptı.

Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!