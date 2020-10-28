Minibüste 31 kilo eroin ele geçirildi

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin elde ettikleri bilgiler doğrultusunda 27 Ekim gecesi Elazığ yolu polis uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde, peynir bidonları içine saklanmış vaziyette toplam 31 kilo 268 gram eroin bulundu.

Eroinin, yolculardan M.İ. ve F.K. adlı şahıslara ait olduğu belirlenirken, bu şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuya el kondu. Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde de operasyon gerçekleştirildi. KOM Şube ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte B.A. adlı şahsa ait bir işyerinde yapılan aramada, içerisinde halk sağlığına zararlı sildenafil ve tadafil maddeleri olduğu değerlendirilen, değişik markalarda 458 adet cinsel güç artırma iddiasıyla satılan çikolata ve içecek ele geçirildi.

Ele geçirilen mallara el konurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.