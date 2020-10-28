Mısırlı hakim dehşeti yaşadı! VIP araçta gasp ve darp kabusu

Mısırlı eski Hakim Walied M.R,(47) Es- Sisi'nin darbeyle başa gelmesinin ardından görevinden azlettirildi. İddiaya göre ülkesinde tutuklanma korkusu yaşayan hakim Türkiye'ye kaçtı. İstanbul'a gelerek zeytinyağı ve tereyağı ticaretine başladı. Buradan kendi ülkesine yağ ticareti yapıyordu. Ara ara birlikte çalıştığı Mısırlı bir ortağı da bulunuyordu. İddiaya göre bir süre sonra Mısırlı ortağı Ayman E.S. ile aralarında alacak verecek meselesinden sorunlar çıktı.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE VIP MİNİBÜSE BİNDİRDİLER



Mısırlı ortak Ayman E.S. 22 Haziran'da eski Hakim Walied M.R'yi arayıp Taksim'de bir otelde görüşmek istediğini söyledi. Walied M.R, otelin kafesinde otururken Ayman E.S, yanında 4 kişiyle masanın başına geldi. Gelen kişilerden biri polis yazılı kimliği gösterip kendisinin zorla VIP minibüse bindirdi. Walied M.R, bindirildikten sonra diğerleri de minibüse bindi ve dayak başladı.

VIP ARAÇTA SAATLERCE DAYAK ATTILAR



Mısırlı ortak Ayman E.S. ve beraberindeki 4 kişi Walied M.R.'ye silah çekip kafasına silah kabzasıyla vurdu. Bindirildiği VIP araçla Bursa – Yalova istikametinde bir alana gittiler. Oraya gidene kadar saatlerce dayak attılar. Bu işkenceye daha fazla dayanamayan Walied M.R. önüne konulan 90 bin dolarlık senedi imzalamak zorunda kaldı. Senedi imzaladıktan sonra yine döverek İstanbul Bağcılar'a getirdiler. Orada bir yol kenarına attılar.

GÜNLERCE DIŞARI ÇIKAMAMIŞ



Walied M.R, yoldan geçenlerin yardımı ile hastaneye gidip tedavi oldu ardından evine gitti. Yediği feci dayağın etkisiyle korkudan günlerce dışarı çıkamadı. Korkusundan polise de gidemedi. Arayıp tehdit edenleri bir şekilde oyalayıp senedi ödeyeceğini söyledi.

KAPIYA DAYANDILAR



Geçtiğimiz günlerde 24 Ekim 2020 günü, Walied M.R.'ni evinin kapısı yine çaldı. Kapıyı açtığında eski iş ortağı ve adamları karşısındaydı. Parayı, yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle toplayamadığını, en kısa sürede toplayıp kendilerini arayacağını söyledi. Evinde ölümle tehdit edilen Walied M.R, İş ortağı ve yanında gelen adamları ikna ederek evden gitmelerini sağladı.

"KORKUDAN POLİSE GİDEMEDİM"



Son olarak evinin de bulunması iyice korkmasına neden oldu. Artık polise gidip şikayetçi olmaya karar verdi. Polis merkezine giderek, ifadesinde, "Polis kimliği göstererek beni minibüse bindirdiler. Saatlerce dolaştırdılar ve dövdüler. Artık yediğim dayağa dayanamadım ve senedi imzalamak zorunda kaldım. Üzerimdeki 5 bin Dolar, pasaport ve cep telefonumu aldılar. Daha sonra beni yol kenarına attılar. Beni öyle dövdüler ki günlerce korkudan sokağa çıkamadım. Korkudan polise bile gidemedim. Son olarak evimi buldular. Yardım edin." dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yaptığı başvuru üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Abdullah G, Nezir D., Avni A.Y. ve Ali A.S. gözaltına aldı. İş ortağı Ayman E.S. ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

MISIRLI ORTAK ARANIYOR



Gözaltına alınan kişilerin ev ve üst aramalarında, 90 bin Dolar'lık senet, üzerinde polis yazısı bulunan sahte dernek kimliği bulundu. Ayman E.S'nin gasp için tuttuğu 4 kişi, Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayman E.S'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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