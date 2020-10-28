Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi

Başkanı 'de koronavirüs tespit edildi

Son dakika korona virüs haberine göre 'nin Başkanı , Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarıgül "Tüm önlemlere rağmen test sonucum pozitif çıktı. 2-3 gün yoğun ağrılarım vardı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:50 Son Güncelleme: 28.10.2020 10:51 ABONE OL
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün korona virüs testi pozitif çıktı.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin bu süreçte duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Tüm önlemlere rağmen test sonucum pozitif çıktı. 2-3 gün yoğun ağrılarım vardı. Bugün biraz daha iyiyim. Bu dönemde arayıp soran arkadaşlarıma teşekkür ederim. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.

Son dakika Korona virüs haberi! İşte İstanbul'da riski en düşük ve yüksek ilçeler

ARKADAŞINA GÖNDER
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA