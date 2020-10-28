Payet kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Payet kumaş nasıldır?

Payet kumaş diğer kumaş türlerine göre en çok tercih edilenler arasındadır. Süsleme alanında kullanıldığı için oldukça trend olan bir kumaştır. Çeşitli kullanım alanları vardır. Giysilerin üzerine işleyerek abiye, gelinlik gibi ürünlerde ışıltılı ve parıltılı görünüm sağlar. Fantezi giyiminde de en çok tercih edilen ve oldukça dikkat çeken kumaş türüdür. Payet kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Sorunun yanıtlarını hazırladık. Payet kumaş fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız, işte o bilgiler…

PAYET KUMAŞ NEDİR?

En çok giysilerin üzerine işlenerek küçük ve parıltılı pullara payet denir. Renkli plastik pullar veya şeffaf şekilde kullanılır. Pul payet her çeşit deseni yapılabilir. Dekoratif amaçlı yastıklar, örtüler, gelinlik, abiye, fantezi giyim gibi birçok farklı alanda tercih edilmektedir.

PAYET KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Payet kumaş türü özelliklerini merak edenler "Payet kumaş nasıldır" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte özellikleri:

Parlak ve göz alıcıdır.

Süsleme olarak kullanılır.

Ütülemeye ve elde yıkamaya kısmen uygundur.

Işıltılı pullardır.

Sedef, plastik veya metal türleri vardır

Plastik olanlar daha sık kullanılır.

Düğün elbiselerinde tercih edilmektedir.

PAYET KUMAŞ FİYATLARI

Payet kumaş fiyatları kumaş cinsine göre değişebilmektedir. İpek şifon kumaş üzerine işlenenler biraz daha pahalıdır. Tül ve ona benzer kumaş üzerine işlenenler ise fiyat bakımından ekonomiktir. Ortalama olarak baz alırsak palet kumaş fiyatları 30 TL'den başlamaktadır.

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