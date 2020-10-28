Pırlantaları kaçırıyordu... Uçağa binerken suçüstü yakalandı...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Polisleri, yabancı uyruklu K.A.K. isimli bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Hindistan uyruklu K.A.K. isimli şüphelinin saat 00.50'de hareket edecek uçakla Kuveyt'e gideceği ve ülkemizden kaçak olarak pırlanta ve 20 bin dolar döviz çıkaracağı tespit edildi. Şüpheli K.A.K, valizlerini teslim ederken Kaçakçılık Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda; ağırlığı 16.47 gram gelen 80 karat pırlanta ve 20 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.