Polisten kaçak ürün operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısında bulunan iki iş yerine, kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İş yerlerinde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket sigara, 3 bin 300 doldurulmuş makaron, 4 bin 80 sigara filtresi, 952 puro ve 40 paket pipo tütünü ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlerle ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.