Şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Adana polisi PKK'nın baş finansman kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Narkotik ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ilde gerçekleştirildiği eş zamanlı şafak vakti operasyonda çok sayıda zehir tacirini gözaltına aldı.

36 KİŞİ BELİRLENDİ

Uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 36 kişiyi belirledi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, şafak vakti Adana ve Hatay'da tespit edilen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda zehir taciri gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.