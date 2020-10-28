Şanlıurfa Valisi Harran’da vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gelenek haline getirdiği ilçe gezilerinde bu hafta Harran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Harran'a bağlı Huzurlu kırsal mahallesindeki Kur'an Kursunun açılış törenine katılan Vali Erin, kursa devam eden öğrencilerle hasbihal etti. Kurs yetkilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Erin, kursiyerlere de çeşitli hediyeler vererek, başarılar diledi. Huzurlu İlkokulunu da ziyaret eden Vali Erin, koronavirüs salgını nedeniyle haftada iki gün okula gelen öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle sohbet ederek dersleri hakkında konuşan Vali Erin, zekâ oyuncakları dağıttığı çocuklara derslerinde başarılar diledi.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Erin, Harran Kaymakamı Cihat Koç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Harran'ın mevcut durumu ve yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulunan Vali Erin, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Harran Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile bir süre görüştü.

Harran Kaymakamı Cihat Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile birlikte Harran ören yerine geçen Vali Erin, burada devam eden restorasyon ve kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Mehmet Önal'dan bilgi aldı.

Harran Belediyesi tarafından yaptırılan Kümbet Oteli de ziyaret eden Vali Erin, buranın turizmin hizmetine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Hayat-ı Harrani türbesini ziyaretinin ardından ilçedeki temaslarına esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile devam eden Vali Erin, esnafın sorunlarınızda dinledi.