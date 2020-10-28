SON DAKİKA HABERİ! 28 Ekim korona tablosu: 28 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu

Tüm dünyanın ardından Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana özveriyle görev başında olan Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince yapılan analizlerle elde edilen Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verilerini barındıran 28 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel hesabında paylaşılıyor. Bu bağlamda Corona virüs vaka ve ölü sayıları ve 28 Ekim korona tablosu detaylarını öğrenmek isteyenler 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarıyla 28 Ekim korona tablosu açıklanıyor. 28 Ekim korona tablosu verileri ve vatandaşlarımızca merak edilen 28 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11. İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün toplandı. Valimiz, kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yöneticilerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık."
Bakan Koca, paylaşımında vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu vurguladı.
Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Karaköy köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşayan bir kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılımının artmaması amacıyla köyün 14 gün karantina altına alınmasına karar verdi.
Köyün girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
Çin'den gelen Covid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Üniversitesi'nde de başlandı. Aşılama çalışmalarında Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Akın Kaya ve Prof. Dr. Alpay Azap da yer aldı.
Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor.
Yerli Covid-19 aşısının çalışmaları hızla devam ederken, Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine, Ankara Üniversitesi de eklendi. İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliğinde gerçekleşen aşılama çalışmasına Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Akın Kaya ve Prof. Dr. Alpay Azap da katıldı. Bilim Kurulu üyeleri gözetiminde gerçekleştirilen aşılamada gönüllü olan sağlık personelleri aşılandı.
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en çok yükselen kentler arasında saydığı Eskişehir'de, koronavirüs artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Yaklaşık 5 bin 200 kişinin pozitif vaka olarak evde tedavi gördüğü ve 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kentin tamamı, son 15 günde HES risk haritasında 'yüksek risk' anlamında gelen 'kırmızı' renge boyandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ifade ederek, İstanbul başta olmak üzere, 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü ifade etti. Koca, "Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" mesajı verdi. Bakan Koca'nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında gösterdiği Eskişehir'de, tedbirlere uyulmaması endişe yarattı.
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.
Kayseri'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Ercıyes (51), 22 gün süren tedavi ile sağlığına kavuşup, görevine döndü. Ercıyes, "Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sağlık hizmetlisi olarak çalışan Mustafa Ercıyes, geçen 28 Ağustos günü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine de tedaviye alındı. 8 gün hastanede 14 gün evinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Ercıyes, sağlığına kavuştu.
Yeniden görevine dönen Ercıyes, "Çalıştığım hastanede koronavirüse yakalandım. Sekiz gün hastanede yattım. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Taburcu olduktan sonra solunum sıkıntısı ile karşılaştım. Bu şekilde 14 günde evde karantina altında kaldım. Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici. Vatandaşlarımız koronavirüsü çok ciddiye alsın. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka dikkat etsinler. Ailesini, ülkesini düşünen herkes maske takmalı ve mesafeye uymalıdır" dedi.