SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya çok sert tepki: Peygamberimizi hedef alan namussuzlar...

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini alçak bir karikatürle hedef almasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, Fransız derginin Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'i hedef aldığı çirkin saldırıları hatırlattı, "İtibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yoktur." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHARLİE HEBDO'YA TEPKİ: NAMUSSUZLAR

Başkan Erdoğan Charlie Hebdo isimli sözde dergiye sert çıktı. Erdoğan, derginin Peygamber Efendimizi hedef aldığı alçak saldırılara da değindi.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Fransa'da çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin bi karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. İtibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, sevgili Peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yoktur.

Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Öfkem, derginin Peygamberimize saygısızlığın kaynağı olması. Aile mefhumunu bir kenara koyarak bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken hala buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok. İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Fransa ve Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti yaşayanların bu kısır, provokatif politikalarını haketmiyor.

NE OLMUŞTU?

Sözde Fransız dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimiz Hz.Muhammed'i hedef alan alçak kapaklar ile İslam dünyasının tepkisini çekmişti. Charlie Hebdo tepkilerin üzerine alçaklığından vazgeçmezken, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Dergi, ahlaksız bir çizim ile Başkan Erdoğan'ı kapağına taşıdı.

Ahlaksız çizime Türkiye'den tepki yağdı, soruşturma başlatıldı.