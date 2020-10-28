Son dakika: Ermenistan ordusu, Berde kent merkezini füzeyle vurdu

Ermenistan ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında oluşturulan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İlk belirlemelere göre Ermenistan Azerbaycan'nın Berde şehir merkezini vurdu. Edinilen bilgilere göre şehir merkezinde çok sayıda ölü ve yaralı var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ''Ermenistan dün sivilleri misket mühimmatlı füzeyle öldürmesinden hiçbir ders çıkarmadı. Ermenistan işgal politikasına ve savaş suçu işlemeye son vermelidir'' açıklamasında bulundu.

Savunma bakanlığının açıklamasına göre; Berde kentini smerç tipi füze sistemiyle vurduklarını açıkladı. Ara bulucuğunu ABD'nin yaptığı ateşkes 26 EKİM yerel saatle 08.00 da yürürlüğe girmişti.