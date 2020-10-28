Son dakika: Fransız televizyonu değil CHP'nin Halk TV'si! Macron'un çirkin açıklamalarına destek çıktılar...

Son dakika haberi... Avrupa'da başta Fransa olmak üzere birçok ülke İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarının dozunu artırmış durumda. Charlie Hebdo'nun skandal Erdoğan karikatürüne ve Hollandalı faşist Wilders'ın açıklamalarına her kesimden sert tepki gelirken, CHP'nin kanalı Halk TV'de Macron'a ve Merkel'e destek çıkıldı. Başkan Erdoğan hedef alındı.

Halk TV'de skandal sözler! İslam ve Türk düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a desteklerini açıkladılar | Video

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MACRON VE MERKEL'E VERDİĞİ YANITLAR SÖYLENMEYECEK DOZDA"

CHP Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu, "Hiçbir şey iyi gitmiyor şu anda. Fransa'da Macron kendi iç siyasetini inşaa edebilmek için dozu çok artırıyor. Ama yine de son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar Macron'a ve Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Nazi benzetmesi, faşist demesi. Nazi benzetmesi faşist demesi bunlar Almanya'da suç. Bu gerçekten onlar için çok ağır bir hakaret şu aşamada." ifadelerini kullanarak Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarına destek çıktı.