Son dakika haberi: Bakan Koca 28 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 28 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
Son dakika! 28 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı! | Video
28 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI:128.312
HASTA SAYISI: 2.305
VEFAT SAYISI: 77
İYİLEŞEN SAYISI: 1.662
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI:127.651
HASTA SAYISI: 2.209
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 1.511
AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.