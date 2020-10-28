SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'a ateş püskürdü: Kalleş politika...

Son dakika haberine göre; Ermenistan'ın, Berde'deki sivilleri hedef almasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ermenistan'a zehir zemberek ifadeler kullanılırken, saldırı kınandı.

ERMENİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünkü hunharca saldırısının ardından Ermenistan, Azerbaycan'ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlemiştir. Bu saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla yaralının olduğu öğrenilmiştir.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve metanet diliyoruz.

Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel'in ediyoruz. Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür.

"ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR"

İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır.

Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan'a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir.