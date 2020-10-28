Son dakika... Karabük'te çöp toplama merkezinde yangın çıktı!

3 SAATTE KONTROL SAĞLANABİLDİ

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu alevler kısmen kontrol altına alırken, çalışmalar devam ediyor.