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Son dakika... 'te çöp toplama merkezinde çıktı!

'ten gelen son dakika haberine göre merkeze bağlı köyünde toplama alanı olarak kullanılan şehir çöplüğünde çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalar devam ediyor. Yangın yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alınabildi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 07:00 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:04 ABONE OL
Son dakika... Karabük'te çöp toplama merkezinde yangın çıktı!

Edinilen son dakika bilgisine göre Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangın alanındaki müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

RÜZGAR DA VARDI! HIZLA BÜYÜDÜ

Yangın, akşam saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti.

3 SAATTE KONTROL SAĞLANABİLDİ

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu alevler kısmen kontrol altına alırken, çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yangın sonrası oluşan dumanlar ise kenti kapladı.

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Son dakika... Karabük'te çöp toplama merkezinde yangın çıktı!
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