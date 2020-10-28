Son dakika: Mardin'de 1700 yıllık kilise satışa çıkarıldı





Akyüz, "Kilise bir vatandaşın adına tapulu olarak tescillidir. Kendisi de başka birisinden satın aldığını anlatmıştı daha önce. Kilisenin şu anki hali çok kötü bir vaziyette. Ben defalarca ziyaret ettim. 5 yıl önce yine bu şekilde satışa sunmuştu. Kilise alınıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilirse iyi olur. Bizim vakfımızın bu kadar parası yoktur. Paramız olsaydı satın alırdık" dedi.

O terörist yakayı ele verdi! Hain plan böyle çökertildi! Polislerin gözünden kaçmadı...