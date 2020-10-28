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Son dakika: duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada: "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 21:48 Son Güncelleme: 28.10.2020 22:25 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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