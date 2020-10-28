Temeli 2014'te atılan ve 2019'da test sürüşleri başlatılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı açıldı

İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

TEMELİ 2014 YILINDA ATILDI

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hizmete açıldığı bildirildi. Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

TEST SÜRÜŞLERİ 19 MART 2019 TARİHİNDE YAPILMIŞTI

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin Twitter'daki resmi hesaplarından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımlarda Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldığını duyurulmuştu.

İBB: "BAŞKAN MEVLÜT UYSAL, ARAÇ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımda; "Başkan Uysal, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştiren Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın 'Araç Test Sürüşü'ne katıldı" ifadeleri kullanıldı.

GÖKSU: "METRO HATTININ 2019 YILI İÇERİSİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise; 19 Mart 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımızla birlikte Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattının ilk test sürüşünü Tekstilkent - Giyimkent durağından gerçekleştirdik.

İlçe Başkanımız Umut Özkan ile birlikte raylara indirilen ilk metroda incelemelerde bulunduk ve test sürüşü ile Mecidiyeköy'e ulaştık.

METRO A.Ş: "İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin kurumsal hesabından 19 Mart 2019 tarihinde yayınlanan haberde de; "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metro hattında test sürüşleri başladı" denilmişti.

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek. Duraklar şu şekilde olacak;

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Mahmutbey