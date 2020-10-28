THY'den 29 Ekim için anlamlı film: Yarın Yeniden

"Yarın" teması ile hazırlanan ve 29 Ekim'den bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yer alıyor.

BAYRAĞIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 97'nci yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi

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