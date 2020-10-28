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'den 29 Ekim için anlamlı film: Yarın Yeniden

23 Nisan’ın 100. yılında Dünyanın En Büyük Bayrağı’nı gökyüzüne açan, hatıra biletlerini oluşturan yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs’ta TK1919 uçuşu ile ’a “Dünyada En Çok Yolcuyla Gerçekleştirilen Saygı Uçuşu”nu gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü için de anlamlı bir filme imza attı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:54 Son Güncelleme: 28.10.2020 17:59 ABONE OL
THY'den 29 Ekim için anlamlı film: Yarın Yeniden

"Yarın" teması ile hazırlanan ve 29 Ekim'den bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yer alıyor.

BAYRAĞIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 97'nci yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi

THY'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için anlamlı video | Video

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THY'den 29 Ekim için anlamlı film: Yarın Yeniden
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