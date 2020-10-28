Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Ekim'den 11 Kasım'a kadar eylem ve etkinlik yapılmasını kısıtladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan Kenti'nde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan Covid-19 salgınının tüm dünyaya etkilediği belirtilerek, "120'den fazla ülkeye sirayet eden ve dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalığın ülkemizde de görüldüğü bilinmektedir. Hastalıkla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda tedbirler alınmıştır" denildi. Hastalığın yarattığı riski yönetebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığının belirtildiği açıklamada, "Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere İl sınırlarımız içerisinde ( İl merkezi ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 29/10/2020 günü saat 00.01 ile 12/11/2020 günü saat 23.59 'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.