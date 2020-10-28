Van’da güvenlik güçlerinden uyuşturucu tacirlerine darbe…

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda, Van'ın Gürpınar İlçesi Çepkenli Mahallesinde bir şüpheli şahsın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, 27 Ekim tarihinde şahsın evinde arama yapıldı. Evde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 650 kilogram toz esrar, 82 kilogram kubar esrar, 3 av tüfeği, bir silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi.