Yangın sırasında Yarıkkaya fırtınasına yakalandı beli kırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mahallesinde çıkan orman yangını Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerini de tehdit ettiği sıralarda Şampiyon Filtre Genel Müdürü Selma Yılmaz bel kemiğinde kırık oluştu.

İskenderun OSB Organize Sanayi Bölgesi çevresine yayılan alevler nedeniyle Şampiyon Filtre tesislerinde de heyecanlı dakikalar yaşandı. Tahliye işlemlerini yakından takip eden Genel Müdür Selma Yılmaz, içerisinde bulunduğu özel aracı seyir halindeyken İskenderun'un ünlü Yarıkkaya fırtınasına yakalandı. Esen sert rüzgarın şiddetiyle yerden metrelerce havaya yükselen aracın hızla zemine çakılması sonucu büyük bir sarsıntı yaşadı.

Sarsıntıda rahatsızlanan ve acil olarak kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede belinde kırık tespit edilen Şampiyon Filtrede Genel Müdür Selma Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği ve tedavisi için bugün Adana'da özel bir hastanede bir operasyon getireceği öğrenildi.