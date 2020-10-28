Yer: Ankara Otogarı profil uzmanı polisler YPG’li teröristi yakaladı

EMNİYETTerörle Mücadele şubesinin 'profil uzmanı' polisleri Ankara AŞTİ otogarında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. YPG üyesi Muhammet A. (32) olduğu ortaya çıkan teröristin üzerinden 9 farklı isimde sahte kimlik, 2 pasaport, 4 cep telefonu ve bin 850 lira çıktı. Cep telefonundan örgüt saflarında fotoğrafları çıkan Muhammet A.'nın Suriye'den yasadışı yollarla geldiği Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu üzerinde duruluyor. Teröristi yakalayan profil uzmanı polislere 'Takip', 'Sorgu yöntemleri' ve 'Risk analiz' eğitimleri veriliyor.