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Yer: Otogarı profil uzmanı polisler ’li teröristi yakaladı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Yer: Ankara Otogarı profil uzmanı polisler YPG’li teröristi yakaladı
EMNİYET Terörle Mücadele şubesinin 'profil uzmanı' polisleri Ankara AŞTİ otogarında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. YPG üyesi Muhammet A. (32) olduğu ortaya çıkan teröristin üzerinden 9 farklı isimde sahte kimlik, 2 pasaport, 4 cep telefonu ve bin 850 lira çıktı. Cep telefonundan örgüt saflarında fotoğrafları çıkan Muhammet A.'nın Suriye'den yasadışı yollarla geldiği Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu üzerinde duruluyor. Teröristi yakalayan profil uzmanı polislere 'Takip', 'Sorgu yöntemleri' ve 'Risk analiz' eğitimleri veriliyor.
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Yer: Ankara Otogarı profil uzmanı polisler YPG’li teröristi yakaladı
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