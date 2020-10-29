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2 gece 3 gün yürüyüp teslim oldu

Güvenlik güçlerinin ikna çabası sonucu, örgütün sözde komutanlarından biri teslim oldu. Teslim olan terörist sayısı 3 yılda 773’ü buldu

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 ABONE OL
2 gece 3 gün yürüyüp teslim oldu
PKK'nın sözde komutanlarından biri olan Özkan T., Van'da Jandarma ikna timlerinin yaklaşık 2 ay süren çalışması sonucu 9 Ekim günü Hakkâri-Yüksekova'da teslim oldu. 2014'te köylerine gelen bir grup teröristtin kandırmasıyla PKK/ KCK terör örgütüne katılan Feyal-Makbule T. çiftinin 7 çocuğundan biri olan Özkan, yaklaşık 2 ay süren görüşmeler sonunda teslim olmaya ikna edilerek, İran-Kalereş alanındaki örgüt kampından kaçtı. Özkan T., 2 gece 3 gün süren yürüyüşünün ardından 9 Ekim'de Hakkâri- Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesine gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan gençlerin kurtarılması için 3 yıl önce İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı projeyle 773 genç ikna yoluyla teslim oldu.

'BENİ DAĞA HDP GÖTÜRDÜ'
DIYARBAKIR'DA 6 yıl önce 20 yaşında iken dağa kaçırılan İ.C, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kalan İ.C., HDP aracılığıyla nasıl PKK'ya götürüldüğünü anlattı. Kendisine verilen parola ile HDP il binasına gittiğini anlatan İ.C. "Parti binasına gittik. Parolayı söyledikten sonra bir odaya aldılar. Gece Diyarbakır'da bir evde kaldık. Evdeki kişiye beraberlerimizde getirdiğimiz bantlanmış notu verdik" dedi. İ.C., parti binasından sonra önce Suriye'ye oradan da Haftanin bölgesine götürüldüklerini anlattı.

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2 gece 3 gün yürüyüp teslim oldu
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