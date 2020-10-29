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cenaze aracı göndermedi! Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

Kınalıada'da üç gün önce koronavirüs teşhisi konulan ve bu akşam evinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki ada sakini, cenaze aracı göndermeyince moloz kamyonuyla taşındı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:42 ABONE OL
Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi; Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

defin skandalına imza attı. Edinilen bilgiye göre Kınalıada sakinlerinden 70 yaşındaki kişiye eşi ve kızıyla birlikte üç gün önce Kovid-19 teşhisi konuldu. Evinde karantinaya alınan yaşlı adam dün akşam hayatını kaybetti.

Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi; Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

Yaşlı adamın ailesi 'ne başvurarak cenaze defin aracı ve ekip istedi Ancak Adalar Belediyesi'nden bir türlü yanıt alamayan aile son çare olarak cenazeyi bir moloz kamyonuna koyarak gasilhaneye gönderdi.

Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi; Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

KAMYON YOLDA BOZULDU

Ancak aksilikler bununla da bitmedi. Moloz arabası yolda arıza yaptı.

Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi; Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

Tabut yarı açık bir şekilde saatlerce caddede tamir edilmeyi bekleyen moloz arabası tamiratın ardından cenazeyi gasilhaneye teslim etti.

Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi; Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı

yaşanan skandalla ilgili suskun kalmayı tercih etti.

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Adalar Belediyesi cenaze aracı göndermedi! Kınalıada’da Kovid-19’dan ölen adam moloz kamyonuyla taşındı
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