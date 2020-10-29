AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'nın Nice şehrindeki saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fransa'nın Nice kentinde kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadı. Ömer Çelik, "Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir.