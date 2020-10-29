Aslanlar Amanoslar'ı alçaklara mezar etti

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Aslanlar' adlı Jandarma özel harekât timleri Suriye'den Güneydoğu'ya geçiş için kullanılan ve Akdeniz'e en uç çıkış noktası olması nedeniyle büyük önem taşıyan Amanoslar'ı PKK mensuplarına mezar etti. Jandarma timlerinin İHA'ların da desteğiyle yaptıkları onlarca operasyon sayesinde örgüt mensupları bırakın eylem yapmayı saklandıkları inlerinde başlarını bile dışarı çıkaramadılar. Amanoslar'da barınan 150'den fazla teröristin hemen hepsi Adana Jandarma Bölge komutanlığı harekat daire başkanlığının planladığı, Hatay İl jandarma timlerince de hayata geçirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Jandarma timleri son dönemde aldıkları nokta istihbarat, teknik çalışma ve sahadan gelen bilgilerle çıktıkları anlık operasyonlarda Amanos dağlarının zirvesine helikopterlerle indirme yapıp hainleri inlerinde yok ettiler.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) 19 Ekim'de Amanoslar kırsalına düzenlediği operasyonda 3 milyon lira ödülle 'mavi' kategoride aranan teröristlerden Hüseyin acar etkisiz hale getirilmişti. Diğer terörist Yolda Selim Çelik ise sağ yakalanmıştı.

"AMANOSLAR'DA PKK İMHA EDİLMİŞTİR"

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" ve "gri" kategoride yer alan teröristlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Münbiç'ten paramotorla gelen 4 teröristin de etkisiz hale getirilmesinin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Amanoslar'da terör örgütü PKK imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadesini kullandı.

CAYROKOPTERLİ EĞİTİM ALMIŞLAR

Jandarma ve Emniyetin destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin uçarak geldikleri paramotorların göstergelerinin teknik incelemesi tamamlandı. Teröristlerin Münbiç'in batısından havalandıktan sonra radar sistemine takılmamak için 3 bin metre yüksekliğe çıktıkları ve Kilis hava sahası, sınır hattına paralel şekilde Gaziantep/İslâhiye üzerinden Hatay/Hassa-Uzunsırt bölgesine indikleri belirlendi.

Teröristlerin geldikleri paramotorların iniş esnasında belli bölümlerinin parçalandığı ve gelişlerinin anlaşılmaması için paramotorların bulunmasını engellemek için branda ve ağaç dalları ile örterek gizledikleri tespit edildi. Teröristlerin Suriye/Haseke bölgesinde Cayrokopter (Küçük Helikopter benzeri üzerinde 2 kişi taşıyabilen hava aracı) ile eğitim aldıkları ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının kullandığı paramotorların İtalya menşeili firmaya ait olduğu, 70 litre yakıtla ortalama 10 saat uçuş yapabildiği 5000 metre irtifaya kadar çıkabildikleri belirlendi. Teröristlerin Paramotorlara toprak zemine kolaylıkla inebilmesi için lastikler kullanılarak modifiye edildiği de belirlendi.

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