Bu mizah değil terbiyesizlik

Fransız Charlie Hebdo dergisi skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran dergi, şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Sözde mizaha Ankara'dan büyük tepki geldi. İşte o tepkiler:İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum.Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek.Yapılan ifade özgürlüğü değil, fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir. Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir... Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayınladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz.Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabililir. Sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye davet ediyorum.Batı dünyasının cihanşümul değerlere ihanet edip bunları terk ettiğinin en çarpıcı misali, son yıllarda Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde, hatta neredeyse bütün Batı aleminde egemen olan Türk ve İslam düşmanlığıdır.: "İki milyara yakın Müslüman'a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlık. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. Hukuku ayaklar altına alan büyük bir düşmanlıktır. İnsan onuruna ve inanç özgürlüğüne kasteden aşağılık bir politikadır. Yalan, iftira, hakaret, hedef gösterme, provoke etme gibi tavırlar özgürlük kavramıyla izah ve kamufle edilemez. İnsanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz." Bu arada TÜGVA üyeleri Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ise Ankara'da Fransa Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.TBMM'DE gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli kapağına ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatarak, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde hem diplomatik hem de hukuki süreci takip edeceğim" dedi. Çavuşoğlu, Türk büyükelçinin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruya da "Biz zaten telefonla sürekli istişare içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" yanıtını verdi. ANKARAFRANSA'NIN Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı. Görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "Kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı. Öte yandan, Fransa'da bazı Ermenilerin Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, Fransız makamlarının gerekli tedbirleri alması talebi maslahatgüzara iletildi. ANKARA