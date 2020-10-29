Cezaevlerine 300 bin kitap hediye

KADER Mahkûmları Derneği (KDM) Genel Başkanı Necdet Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı dolayısıyla Türkiye'deki bütün cezaevlerine 300 bin kitap göndereceklerini söyledi. 300 bin kitap, 400 civarındaki cezaevinde bulunan toplam 250 bin mahkûma hediye edilecek. Toplam 5 bin kolinin içinde Kur'an-ı Kerim, romanlar, kişisel gelişim eserleri ile mahkûmların ihtiyaç duydukları kıyafet, ayakkabı ve seccade de bulunuyor. KDM Başkanı Yüksel, bugün herkesi saat 14.00'te İstanbul Beylikdüzü'ndeki dernek binasında düzenlenecek 300 bin kitap gönderim törenine beklediklerini söyledi.